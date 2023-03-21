مقتل سيدة طعنا بسكين على يد زوجها بفرنسا

جدة - نرمين السيد - وبعد فترة وجيزة، ألقت الشرطة الفرنسية القبض على شخص يشتبه به فى الدائرة الحادية عشرة فى باريس.

وحتى الآن الظروف التى أدت لهذا الحادث غير معروفة، لكن مصدر بالشرطة الفرنسية صرح بأن المشتبه به اعتقل فى الدائرة الحادية عشرة بعد ورود وقائع بمقتل زوجته.

ووقعت الواقعة قبل الساعة التاسعة صباحا بقليل فى بهو مبنى، وعلى الرغم من تدخل خدمات الطوارئ، إلا أن الضحية لقيت مصرعها على الفور متأثرة بجراحها.

وحاول العمال المتواجدون فى المبنى وقت وقوع الحادث اللحاق بالرجل الذى زُعم أنه هاجم هذه المرأة، وتم القبض عليه بعد فترة وجيزة، فى الدائرة الحادية عشرة بالعاصمة، واتضح أنه زوج الضحية، وكان مختبئا خلف كنيسة، بحوزته سكين.

وتتولى الشرطة القضائية التحقيق فى هذا الحادث.