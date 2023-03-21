مظاهرات ليلية تجوب شوارع باريس عقب اعتماد مشروع إصلاح نظام التقاعد

وندد المتظاهرون بقرار تبنى مشروع اصلاح نظام التقاعد بشكل نهائى ورددوا هتافات مناهضة له كما قاموا بإضرام النيران فى حاويات القمامة المتراكمة فى الشوارع تعبيرا عن غضبهم، لكن ما لبث أن وصل رجال الاطفاء على الفور لإخماد الحريق.
وحدثت مناوشات متقطعة بين أفراد الأمن وبعض المتظاهرين على إثرها تم القبض على 101 شخص حتى الان، حسبما أعلنت الشرطة.
وتسود حالة من التوتر شوارع باريس بينما يواصل معارضو إصلاح نظام التقاعد التعبير عن غضبهم بعد تفعيل المادة 49.3 من الدستور والتى تتيح تمرير المشروع دون تصويت برلماني. وتستمر التجمعات فى العديد من المناطق فى باريس، وبشكل عفوى ودون الحصول على إذن مسبق من مديرية أمن العاصمة للسماح بالتظاهرة.
وجاب المتظاهرون شوارع باريس ليلا عقب رفض الجمعية الوطنية المذكرتين اللتين تقدم بهما حزب "التجمع الوطني" اليمينى المتطرف ومجموعة "ليوت" المستقلة لحجب الثقة عن الحكومة، وبناء عليه تم اعتماد مشروع إصلاح نظام التقاعد بشكل نهائي، على الرغم من موجة الغضب التى تشهدها البلاد ضده.
وحصل اليمين المتطرف على 94 صوتا فقط من أصل 287 صوتا ضروريا لحجب الثقة عن الحكومة وإسقاطها. كما فشلت مجموعة "ليوت" فى جمع العدد المطلوب، حيث جمعت 278 صوتا.
وجدير بالذكر أنه كان يجب أن تصوِّت الأكثرية المطلقة فى الجمعية الوطنية على اقتراح لحجب الثقة، أى 287 صوتا، لكن لم تجمع المذكرتين هذا العدد المطلوب وبناء عليه تم تبنى المشروع نهائيا.
وأثار مشروع القانون الذى ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، موجة غضب عارمة ونزل الملايين إلى الشارع احتجاجا عليه، كما شهدت البلاد العديد من الاضرابات فى قطاعات حيوية من بينها النقل والتعليم والنفط والطاقة.
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