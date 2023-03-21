القاهرة الإخبارية.. هجوم مسلح يستهدف 6 أشخاص شمال غرب باكستان

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة المحلية فى المدينة، إن عناصر مجهولة أطلقت قذيفة هاون على سيارة المسؤول السياسى لبلدية المدينة "عاطف منصف"، ثم واصلت الهجوم بإطلاق وابل من النار بواسطة سلاح رشاش، ما أدى لمقتله مع خمسة من رفاقه.

وأضافت الشرطة الباكستانية أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى، مشيرة إلى أنها تجرى تحقيق لمعرفة سبب الهجوم.