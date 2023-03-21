العالم اليوم - بايدن يصدر قانونا يرفع السرية عن وثائق "منشأ كورونا"

انتم الان تتابعون خبر بايدن يصدر قانونا يرفع السرية عن وثائق "منشأ كورونا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 12:22 صباحاً - أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين قانونا يرفع السرية عن معلومات استخباراتية حول وجود روابط محتملة بين كوفيد-19 ومختبر في مدينة ووهان الصينية.

وشدّد الرئيس الأميركي في بيان على ضرورة التوصل إلى منشأ كوفيد-19 "بما في ذلك روابط محتملة مع معهد ووهان لعلم الفيروسات".

وتابع "سترفع إدارتي السرية وستنشر أكبر قدر ممكن من المعلومات".

الصحة العالمية: معرفة منشأ كورونا واجب أخلاقي

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأسبوع الماضي، إن معرفة منشأ كوفيد-19 هو واجب أخلاقي ويجب التقصي عن كل الفرضيات.

وتعد تلك أقوى تصريحات يدلي بها غيبريسوس فيما يتعلق باستمرار التزام المنظمة بالتوصل لكيفية ظهور الفيروس.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال تقدير إحدى الوكالات الأميركية أن الجائحة انتشرت على الأرجح نتيجة تسرب غير مقصود من مختبر صيني مما يزيد الضغط على منظمة الصحة العالمية لتقديم إجابات، فيما تنفي بكين صحة ذلك التقدير.

وكتب غيبريسوس تغريدة على "تويتر"، قال فيها: "فهم منشأ كوفيد-19 والتقصي عن كل الفرضيات يظل ضرورة علمية لمساعدتنا على منع حدوث أي تفش في المستقبل وواجبا أخلاقيا من أجل الملايين الذين ماتوا وأولئك الذين يعيشون بيننا ويعانون من آثار جانبية طويلة الأمد بعد الإصابة به".

وجاءت تصريحات غيبريسوس بمناسبة مرور 3 سنوات على إطلاق منظمة الصحة العالمية وصف "الجائحة" لأول مرة على تفشي المرض عالميا.