عاجل.. روسيا: رصد قاذفتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق باتجاه حدودنا

جدة - نرمين السيد - وقالت موسكو، إنه تم تصنيف الهدفين كقاذفات استراتيجية للقوات الجوية الأمريكية.

وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الرادار التابع للقوات الدفاع الجوى للمنطقة العسكرية الغربية رصد أثناء الخدمة فوق بحر البلطيق هدفين جويين يحلقان فى اتجاه حدود الدولة الروسية.

وجاء فى بيان وزارة الدفاع الروسية: "تصنف الأهداف على أنها قاذفتان استراتيجيتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز "ب-52 إتش".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه من أجل منع انتهاك حدود الدولة الروسية، حلقت مقاتلة من طراز " سو 35" تابعة لقوات الدفاع الجوى للمنطقة العسكرية الغربية إلى الجو، لاعتراض الطائرات الأمريكية.

وبيّنت الوزارة أنه تم إخراج الطائرات الحربية الأجنبية من حدود روسيا الاتحادية، وعادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية.