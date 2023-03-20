بلينكن: على العالم أن لا ينخدع بمقترح الصين لحل أزمة أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 10:26 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه لا ينبغي على العالم أن ينخدع بمقترحات الرئيس الصيني في موسكو بشأن أوكرانيا.

وقال الرئيس الصيني، شي جين بينج، الإثنين، عقب وصوله العاصمة الروسية موسكو، إن هذه الزيارة ستكون مثمرة، وستعطي زخمًا جديدًا لتطور سليم ومستقر للعلاقات الصينية - الروسية.

وأكد بينج، وفقًا لما نقلته وكالة «تاس» الروسية، أن بكين وموسكو "جاران جيدان" و"شريكان موثوقان"، مشيرًا إلى أن بلاده مستعدة لحماية النظام العالمي وفقًا للقانون الدولي.

وأوضح الرئيس الصيني، أن اقتراح بكين بشأن كيفية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا يعكس وجهات نظر عالمية، ويسهم في تفادي عواقب الأزمة، لكنه أقر بأن الحلول قد لا تكون سهلة.