اقتحام الكونجرس.. ماذا يحدث فى القضاء الأمريكى؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ومحاكمات الاقتحام قد تستمر لسنوات، وأدان القضاء الأمريكى 408 أشخاص بينهم 88 بارتكاب جنايات. وتلقى المتهمون الذين أقروا بذنبهم فى الهجوم متوسط أحكام 13 شهرا، ووجه القضاء اتهامات جديدة ضد ألف شخص بينهم 4 بجماعة متطرفة يذكر أن عدد الشهود فى القضية تجاوز 2000 شخص، كما أوصت وزارة العدل الأمريكية بمحاكمة الرئيس الأمريكى السباق دونالد ترامب فى قضية الاقتحام.

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