بوتين: روسيا منفتحة على عملية التفاوض مع أوكرانيا ونحترم الخطة الصينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 09:29 مساءً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده منفتحة دائما على عملية التفاوض مع أوكرانيا وتحترم الخطة الصينية بشأن حل الأزمة الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الروسي نظيره الصيني شي جين بينج، اليوم، في الكرملين؛ لبحث عدد من القضايا المهمة، وعلى رأسها الخطة الصينية للتسوية في أوكرانيا.

وقال بوتين، إنه اطلع بعناية على الخطة الصينية لتسوية الأوضاع في أوكرانيا، مشيدا بموقف بكين المتوازن في القضية الأوكرانية وغيرها من القضايا الدولية.

وأضاف الرئيس الروسي، أن لدى روسيا والصين الكثير من المهام والأهداف المشتركة، مشيرا إلى أن الصين لديها اقتصاد ونظام حكم قوي وهي أكثر كفاءة بكثير من بلدان أخرى.

وتابع بوتين، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف وبلغ في 2022 نحو 185 مليار دولار.

ومن جانبه، قال الرئيس الصيني مخاطبا نظيره الروسي: «لديكم انتخابات قادمة العام المقبل وأنا متأكد من أن الشعب الروسي سيدعمكم»، مضيفا: «يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين بلدينا».

وفي سياق آخر، أكدت لجنة التحقيق الروسية أن رؤساء الدول يتمتعون بحصانة دولية مطلقة، وفقا لبنود اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بالحماية الدولية والمعاقبة عليها لعام 1973؛ الأمر الذي يجعل من مذكرة الاعتقال الصادرة بحقة، حبرا على ورق.

وتعرف اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بالحماية الدولية والمعاقبة عليها أيضا باسم، اتفاقية حماية الدبلوماسيين، وتمت المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ 14 من ديسمبر 1973، عقب سلسلة من جرائم القتل والخطف التي طالب الدبلوماسيين منذ العام 1960.

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، الجمعة الماضي، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن روسيا لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، واختصاصها، وتعتبر قراراتها لاغية وباطلة قانونيا.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أوردته قناة روسيا اليوم، اليوم، مقتل نحو 500 جندي أوكراني أمس، وتدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف، إن القوات الروسية قضت على 55 جنديا أوكرانيا في كوبيانسك.

وأضاف المتحدث، أن في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 55 جنديا وتدمير مدفعية، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح في محور دونيتسك؛ إذ جرى القضاء على أكثر من 245 جنديا.

ولفت إلى أنه في محور كراسنو-ليمان تم القضاء على أكثر من 100 جندي خلال اليوم الماضي، كما جرى القضاء على 40 جنديا أوكرانيا في خيرسون وتدمير مدفعية ذاتية الحركة أمريكية الصنع.