مليار يورو لإعادة إعمار مناطق الزلزال في تركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 09:29 مساءً - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الإثنين، إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستدعم تركيا بمليار يورو (1.07 مليار دولار) لإعادة الإعمار بعد الزلزال.

جاءت تصريحات فون دير لاين خلال تدشين مؤتمر دولي لحشد الدعم في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا الشهر الماضي.

وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الزلزال أودى بحياة ما يقرب من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة، وهي أكبر كارثة طبيعية تتعرض لها المنطقة منذ سنوات.

زلزال جديد في تركيا

في السياق، كانت قد أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (آفاد)، الإثنين، أن زلزالا بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينة كهرمان مرعش، ما أثار قلقًا بين السكان خوفًا من سيناريو الزلزال المدمر.

وأفادت الرئاسة بأن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترًا تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء "أكين أوزو",

وفي 6 فبراير الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.8 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف وخلَّف دمارًا ماديًا ضخمًا.

في سياق آخر، وأعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، عن تسجيل 29 هزة أرضية أقل من 4.1 درجة على مقياس ريختر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

29 زلزالا يضرب سوريا

وجاء في بيان المركز الوطني للزلازل: "أن الهزات توزعت الهزات كما يلي: 12 هزة في لواء اسكندرون، و5 هزات جنوب شرق اللاذقية في البر وعلى بعد 14 كم و19 كم و13 كم عنها وبقوة تراوحت بين 1.8 وحتى 3.7".

كما سجلت هزة شمال إدلب حوالي الساعة السابعة مساء بقوة 2.2 وسجلت 11 هزة في البر التركي.

ولفت المركز إلى أن الوضع الحالي سيبقى عند هزات ضعيفة إلى متوسطة حيث لم يتم الوصول إلى حالة الاستقرار التكتوني بعد.

والسبت الماضي، كشفت إدارة الطوارئ والإغاثة التركية "أفاد"، عن وقوع هزة ارتدادية جديدة بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر مركزها كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وفي وقت سابق، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجات في مدينة كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا.

وقال المرصد إنه تم تسجيل الزلزال على الساعة 05:14 بتوقيت جرينتش، على بعد 4 كيلومترات جنوب شرق مدينة جوكسون، على عمق كيلومترين.

ولم ترد معلومات عن خسائر مادية أو بشرية محتملين.