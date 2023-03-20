القاهرة الإخبارية.. الاتحاد الأوروبى: مقتل 21 شخصا فى الانتخابات النيجيرية

جدة - نرمين السيد - قال مراقبو انتخابات من الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 21 شخصًا لقوا حتفهم فى انتخابات إقليمية جرت فى نيجيريا، وشابتها عمليات ترهيب وعنف ونسبة إقبال ضعيفة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وصوّت النيجيريون لاختيار حكّام 28 ولاية من أصل 36 ولاية السبت الماضى. ومن المتوقع ظهور نتائج عدة ولايات اليوم الاثنين، منها ولاية أداماوا شمال شرق البلاد التى قد تنتخب أول امرأة فى منصب الحاكم. وقال بارى أندروز، كبير مراقبى بعثة الاتحاد الأوروبى فى نيجيريا، فى مؤتمر صحفى، إن لاجوس التى أعادت انتخاب حاكم من الحزب الحاكم كانت من بين ولايات كثيرة فى جنوب ووسط البلاد شهدت أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات. وقال أندروز: "تعطلت عملية الاقتراع فى يوم الانتخابات مرة أخرى بسبب حوادث البلطجة المختلفة وتخويف الناخبين ومسؤولى الاقتراع والمراقبين والصحفيين وحدث هذا فى معظم الولايات". ومضى يقول إنه "أمر مفجع فى الواقع أن يلقى 21 شخصًا، وفقًا لأحدث معلوماتنا، حتفهم فى أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات".

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