بلينكن: أى خطة لإنهاء الحرب يجب أن تضمن وحدة وسلامة أراضى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخالرجية الأمريكى أنتونى بلينكن، مساء اليوم الاثنين، إن أى خطة لإنهاء الحرب يجب أن تضمن وحدة وسلام أراضى أوكرانيا، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بأوكرانيا دون انسحاب روسى يدعم موقف موسكو.





وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، قال بلينكن، إنه على العالم ألا ينخدع بخطة بكين للسلام بين موسكو وكييف، داعيا الصين أن تقنع روسيا بالانسحاب من أوكرانيا. جاءت تلك التصريحات تزامنا، مع وصول الرئيس الصينى شى جين بينج، فى وقت سابق اليوم الاثنين، إلى الكرملين لبدء مباحثاته مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين. وتعد الزيارة التى تستمر ثلاثة أيام هى أول زيارة لشى إلى روسيا منذ نحو أربع سنوات، وتأتى بدعوة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. ومن المتوقع أن تكون مسائل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والوضع العالمى الراهن والأزمة الأوكرانية على رأس جدول أعمال الزعيمين.

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