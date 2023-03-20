العالم اليوم - الاجتماع المغلق بين بوتين ورئيس الصين.. 4 ساعات ثم مصافحة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 09:22 مساءً - انتهى اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بعد أن استمر لأكثر من 4 ساعات ونصف، وفقا للمصادر الروسية.

أكثر من 4 ساعات.. ثم مصافحة

بعد 4 ساعات ونصف، غادر الزعيم الصيني الكرملين، لينتهي الاجتماع غير الرسمي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ.

خرج الرئيس الروسي إلى مدخل الكرملين لتوديع الرئيس الصيني. تجاذبوا أطراف الحديث لفترة وجيزة في سيارة شي جين بينغ وصافحوا مودعين بعضهم البعض.

يوم الثلاثاء، سيجتمع الرئيسين مرة أخرى ويعقدون محادثات واسعة النطاق.

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وكانت الخارجية الصينية قد أعلنت في بيان أنه "بدعوة من رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، يقوم الرئيس شي جين بينغ بزيارة دولة لروسيا بين 20 و22 مارس"، بدون إضافة المزيد من التفاصيل.

وسبق أن التقى الرئيسان في سبتمبر على هامش قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، وكان هذا أول اجتماع بينهما منذ بدء الحرب الأوكرانية.

وأعلنا في هذه المناسبة عزمهما على تعزيز العلاقات بينهما وسط أزمة مع الغرب.

حل الصراع قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جينبينغ، الإثنين، إن موسكو "اطلعت على مقترحات بكين لحل الصراع في أوكرانيا".