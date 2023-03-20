طهران ترحب بترقية العلاقات مع الأردن إلى مستوى السفراء

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 20 مارس 2023 09:00 مساءً - دوت الخليج :- رحب وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، بترقية العلاقات مع الأردن إلى مستوى السفراء.

وقال اللهيان، في مؤتمر صحافي، إن جلالة الملك عبد الله الثاني ابدى رغبته بزيارة طهران.

واضاف إنه سيعقد لقاء مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في "المستقبل القريب". وتابع: "اقترحنا 3 أماكن لعقد اجتماع مع وزير الخارجية السعودي".

وأوضح أنه بناء على آخر الرسائل المتبادلة مع السعودية فإن إيران أعلنت أيضا استعدادها لإعادة فتح السفارتين.. "اتفقنا مع السعودية على زيارة وفود فنية للسفارتين تحضيرا لفتحهما".

وأضاف في مؤتمر صحافي أن العلاقة مع الرياض عادت للوضع الطبيعي بعد خمس جولات من محادثات بغداد.

وكالات