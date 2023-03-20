ياسر ثابت لـ القاهرة الإخبارية: الحرب التقنية جوهر الخلاف بين الصين وأمريكا

جدة - نرمين السيد - وأضاف لبرنامج "مطروح للنقاش" مع الإعلامية إيمان الحويزى، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الطرفين سواء الصين أو الولايات المتحدة لديهما كيل بمكيالين، فهناك مخاوف أوروبية وأمريكية مشروعة بشأن جمع بيانات للمستخدمين عبر "تيك توك".

وأوضح أنه رغن نفى الصين ذلك، فإن مراسلات رسمية أوضحت أن التطبيق جمع على الأقل معلومات تخص صحفيين غربيين، ما ولد تخوفا منطقيا.

وتابع أنه أيضا التطبيقات الأخرى أيضا تجمع معلومات عن المستخدمين، وقد يساء استخدام هذه المعلومات، إذن الحرب التقنية ربما تكون جوهر الخلاف الواقع بين الصين وأمريكا، هناك سباق تكنولوجيا ومطالب صينية بشأن المنافسة العادلة واقتصاديات السوق.

ولفت إلى أنه على الرغم من عرض تطبيق تيك توك أن تكون له خوادم خارج الصين، حتى فى الولايات المتحدة، لكن الغرب ما زال ينظر بعين الريبة إلى التطبيق، فلابد من وجود تسويات بين الأطراف، لطمأنة كل طرف، ومنع المحاذير الأمنية والعسكرية.