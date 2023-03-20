القاهرة الإخبارية.. تجميد أصول فولكسفاجن الألمانية بحكم محكمة روسية

جدة - نرمين السيد - جمدت محكمة روسية، اليوم الاثنين، جميع أصول شركة فولكسفاجن فى البلاد، فى أحدث عقبة أمام جهود شركة صناعة السيارات الألمانية المستمرة منذ عام لتقليص عملياتها فى روسيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وعلّقت فولكسفاجن وشركات تصنيع سيارات أجنبية أخرى عملياتها فى روسيا العام الماضى بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات لم يسبق لها مثيل على موسكو بسبب الصراع فى أوكرانيا.

وتحاول فولكسفاجن بيع أصولها الروسية، ومنها مصنعها الرئيسى فى مدينة كالوجا، الذى تبلغ طاقته الإنتاجية 225 ألف سيارة سنويًا، وتم وقف تلك المساعى منذ مارس 2022.

كانت شركة "جاز" لصناعة السيارات الروسية، التى تم التعاقد معها لإنتاج سيارات فولكسفاجن فى مصنعها بنايزنى نوفجورود، سعت لوقف أى بيع فى دعوى قضائية بعد أن أنهت فولكسفاجن اتفاق الإنتاج فى أغسطس الماضى.

وتقول "جاز" فى أوراق المحكمة إن محاولات فولكسفاجن للخروج من السوق الروسية تعرض مصالحها للخطر وإنها تسعى للحصول على 201.3 مليون دولار، تعويضًا عن العقد المنتهى.

وأظهرت وثائق المحكمة الروسية أنها وافقت على تجميد جميع أصول فولكسفاجن فى روسيا مع استمرار الفصل فى النزاع القضائى مع جاز.