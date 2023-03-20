"فوربس": الدينار الأردني الرابع عالميا بناءً على قيمة العملة مقابل الدولار

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 20 مارس 2023 08:03 مساءً - دوت الخليج :- حل الدينار الاردني في المرتبة الرابعة ضمن أقوى 10 عملات في العالم في 2023، وفق تصنيف لمجلة "فوربس"، بناءً على قيمتها مقابل الدولار الأميركي.

وبينت مجلة "فوربس" أن الدينار الأردني هو رابع أقوى عملة في العالم، ويساوي الدينار أردني 1.41 دولار أميركي، كما يساوي الدولار 0.71 دينار أردني

وقالت فوربس إنها حللت أقوى العملات بناءً على عدد وحدات العملة الأجنبية مقابل الدولار الأميركي الواحد.

وتصدرت 4 عملات عربية ترتيب العملات الأقوى عالميا لعام 2023، وحل الدينار الكويتي في المركز الأول، ويشتري الدينار الكويتي الواحد 3.26 دولار أميركي وهو مربوط بسلة من العملات , وفق المملكة .

أما الدينار البحريني فحل في المركز الثاني ويشتري الدينار البحريني الواحد 2.65 دولار أميركي، وهو مربوط بالدولار، أما الريال العماني فحل في المركز الأول، ويشتري الريال الواحد 2.6 دولار أميركي وهو مربوط بالدولار.

وجاء الجنيه الإسترليني في المرتبة الخامسة، فيما جاء دولار جزر كايمان بالمرتبة السادسة، وجنيه جبل طارق في المرتبة السابعة، واحتل الفرنك السويسري واليورو والدولار الأميركي المراتب الثامنة والتاسعة والعاشرة على التوالي.

وبينت فوربس أن عدد العملات القانونية والرسمية في العالم عددها 180 عملة، والجزء الأكبر منها معوم وتخضع أسعار صرفها لتقلبات وعوامل العرض والطلب في الأسواق العالمية، بينما عدد محدود منها تظل قيمتها عند أسعار ثابتة نتيجة ربطها بعملات رئيسية وأهمها الدولار.