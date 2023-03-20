وقال الرئيس التنفيذى لشركة التجارة الإلكترونية "آندى جاسى" فى مذكرة للموظفين: "انتهينا للتو من المرحلة الثانية من خطتنا التشغيلية فى الأسبوع الماضى، أبلغكم أننا قررنا إلغاء حوالى 9000 وظيفة أخرى فى الأسابيع القليلة المقبلة".
وأعلن الرئيس التنفيذى آندى جاسى عن التخفيضات داخلياً اليوم الإثنين، قائلاً إنه سيتم تنفيذها خلال الأسابيع المقبلة، وستؤثر بشكل أساسى على مجموعات "أمازون ويب سرفيزس" والموارد البشرية والإعلان وخدمة البث المباشر لـ"تويتش" (Twitch).
وأضاف: "كان هذا قرارًا صعبًا، لكننا نعتقد أنه الأفضل للشركة على المدى الطويل".
وكانت "أمازون" قد أعلنت فى نوفمبر الماضى خطة للاستغناء عن أكثر من 18 ألف موظف، مع جهود خفض التكاليف.
تأثير أزمة كورونا
ومؤخرًا، تتخلى عملاقة التجارة الإلكترونية عن عمال الشركة بعد ان استقطبت "أمازون" عدداً كبيراً من العمال فى موجة التوظيف التى قامت بها خلال فترة الوباء.
وفى فبراير الماضى، طلبت شركة "أمازون" من الآلاف من عمالها العودة إلى المكتب لمدة 3 أيام على الأقل فى الأسبوع، وفقاً لمذكرة الشركة التى أصدرها الرئيس التنفيذى آندى جاسى.
وتدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ فى الأول من مايو، والتى تمثل نهاية سياسة الشركة الصديقة للعمل عن بُعد أو الهجين التى كانت سارية فى أمازون سابقاً.
وكانت شركة "أمازون" قد أكدت فى يناير 2023 خططها لتسريح أكثر من 18 ألف عامل وسط حالة عدم يقين أوسع فى الاقتصاد.
وفى سياق دفاعه عن تغيير سياسة الشركة، جادل جاسى بأن العمل من المكتب من شأنه أن يؤدى إلى تعاون أفضل وتناقل ثقافة الشركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكبر جولة تسريح فى تاريخها.. «أمازون» تعتزم فصل 9 آلاف موظف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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