واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 350 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وقالت الولايات المتحدة إن المساعدات تشمل ذخيرة لمركبات مشاة وصواريخ مضادة للدبابات. وأعلن الاتحاد الأوروبى، فى وقت سابق اليوم الإثنين، عزمه شراء ذخيرة لأوكرانيا بقيمة مليارى يورو. وسيتم تخصيص الأموال لدعم كييف بقذائف المدفعية على المدى الطويل، والتى من المتوقع أن تبدأ دول الاتحاد الأوروبى فى شراء الذخيرة بشكل مشترك فى محاولة لخفض الأسعار وتسريع الطلبات. ويأتى هذا القرار، وسط مخاوف من أن أوكرانيا قد تفتقر إلى أنواع مهمة من الذخيرة فى المستقبل القريب، ومنها قذائف المدفعية من عيار 155 ملم.

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