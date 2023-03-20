العالم اليوم - لماذا لم يكن بوتين بانتظار رئيس الصين في المطار؟

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 06:22 مساءً - لم يكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واقفا في نهاية السجادة الحمراء، عندما نزل الزعيم الصيني شي جين بينغ من طائرته لدى وصوله إلى موسكو، الإثنين، في زيارة رفيعة المستوى.

إلا أن غياب بوتين لم يكن نوعا من أنواع "الازدراء" لضيفه، بل إنه البروتوكول الروسي الشهير.

ما قواعد البروتوكول الروسي؟

يدعو البروتوكول الروسي الخاص بزيارة الشخصيات البارزة إلى حضور مسؤول حكومي منخفض الرتبة، لاستقبال رؤساء الدول والزعماء لدى وصولهم موسكو.

وبالتالي أرسل بوتين نائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو إلى مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية، للقاء شي جين بينغ بعد أن ترجل من طائرته "بوينغ 747".

في غضون ذلك، كان الرئيس الروسي بعيدا في وسط موسكو مشغولا بالتزامات أخرى، قبل أن يلتقي شي مساء في جلسة خاصة غير رسمية تسبق المباحثات.

ماذا فعل بوتين بهذه الأثناء؟

وبدأ بوتين يومه بالظهور في اجتماع لكبار المسؤولين بوزارة الداخلية، كما ألقى كلمة أمام مؤتمر برلماني شارك فيه مشرعون من الدول الإفريقية.

وبالعودة إلى المطار، استمع شي إلى فرقة عسكرية روسية تعزف النشيدين الوطنيين للصين وروسيا، ثم سار متجاوزا صف حراس فخريين برفقة تشيرنيشنكو.

في حين أن بوتين لم يذهب لمقابلة شي في المطار، إلا أنه أمطر الزعيم الصيني بالثناء في مقال نُشر في صحيفة "الشعب اليومية" الكبرى في الصين.

وبعد العشاء الخاص يوم الإثنين، يعقد بوتين وشي محادثات رسمية الثلاثاء سيحضرها أيضا كبار المسؤولين من البلدين، ومن المتوقع أن يصدروا بيانات نهائية بعد المفاوضات.