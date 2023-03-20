الرئاسة الفلسطينية: تصريحات سموتريتش تزييف للتاريخ

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات سموتريتش تزييف للتاريخاعتبرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ان التصريحات العنصرية لوزير المالية الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريتش التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، هي محاولة لتزييف التاريخ وتزويره.

ونقلت وكالة (معا) الاخبارية عن الرئاسة في تصريح لها القول :" ان التصريحات العنصرية للمتطرف سموتريتش، تكشف عنصرية الحكومة الصهيونية التي تحاول انكار وجود الشعب الفلسطيني الموجود على هذه الأرض منذ الأزل".

وأضافت الرئاسة :" أن المحاولات الصهيونية لاختراع روايات كاذبة تنكر وجود شعبنا يفندها التاريخ الذي يؤكد بأن الشعب الفلسطيني صاحب هذه الأرض، التى تمتد جذوره فيها إلى أعماق التاريخ".

وأشارت الرئاسة، إلى أن الرواية الفلسطينية الأصيلة تفند بقوة مثل هذه المحاولات المتطرفة التي تحاول سرقة التاريخ وتزييفه لصالح الخرافات والأكاذيب، متسائلة من أين جاء سموتريتش، الذي يؤمن بالعنصرية والكذب كطريق لتكريس الاحتلال الذي سينتهي عاجلاً أم آجلاً مهما طال الزمن.