القاهرة الإخبارية.. روسيا: تمديد اتفاقية الحبوب مرتبط بحل مشكلات سويفت

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، إن روسيا لن توافق على تمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، فى مايو المقبل، ما لم يتم حل مشكلات بخصوص نظام سويفت المالى، وإزالة قيود أخرى.





وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أشارت روسيا، الأسبوع الماضى، إلى أنها وافقت على تمديد الاتفاق 60 يومًا أخرى. وأرادت أوكرانيا تمديد الاتفاق 120 يومًا بدلا من 60، وتوسطتا مع الأمم المتحدة فى سبيل التوصل للاتفاق الأصلى.

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