مراسلة «القاهرة الإخبارية» تكشف كواليس استقالة وزير الداخلية التونسى

جدة - نرمين السيد - وقالت نسرين رمضانى، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة تونس، إن "شرف الدين"، تناول فى لقاء خاص بوزارة الداخلية التونسية، الأسباب التى دفعته لاتخاذ قرار بالتخلى عن منصبه، مشيرة إلى أن أسباب عائلية بحتة كانت وراء عدم استمراره.

وأوضحت أن وزير الداخلية المستقيل يرغب في الاهتمام بأبنائه، بعد رحيل والدتهم إثر حادث تسرب غاز، مؤكدة أن قرار الاستقالة كان يُلح بقوة منذ فترة طويلة على "شرف الدين".

وذكرت أن الدوائر السياسية تشير إلى تنسيق مسبق بين "شرف الدين" والرئيس التونسى بشأن الاستقالة، إلا إنه لم يتم الإعلان عن قبولها إلا بعد إيجاد البديل المناسب لتولى هذا المنصب المهم.