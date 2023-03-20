العالم اليوم - الإمارات تتحرى هلال رمضان الثلاثاء

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 05:20 مساءً - تجتمع لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، الثلاثاء، 29 شعبان 1444 هجرية الموافق 21 مارس 2023 بعد صلاة المغرب، وذلك في دائرة القضاء في أبوظبي برئاسة وزير العدل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وحضور أعضاء اللجنة.

وتقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء بأبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة ومدينة العين والظفرة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

جمعية الإمارات للفلك

حددت جمعية الإمارات للفلك موعد غرة شهر رمضان المبارك وشهر شوال فلكيا، وعدد ساعات الصيام بداية الشهر الفضيل وعددها في نهايته.

توقعت الجمعية أن تكون غرة شهر رمضان المبارك فلكيا لمعظم الدول يوم الخميس 23 مارس الجاري، وسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، الأول من شوال يوم الجمعة 21 أبريل المقبل، وعليه ستكون عدة الشهر الفضيل هذا العام 29 يوما.

أشارت الجمعية أن ولادة هلال رمضان ستكون في الساعة 9:23 مساء الثلاثاء 21 مارس، بينما يكون غروب الهلال يوم الأربعاء في 22 مارس في الساعة 07:23 مساء حيث ستكون الرؤية ممكنة لهلال الشهر الفضيل.

قال بيان الجمعية إن شهر رمضان المبارك يأتي في فصل الربيع حيث ستكون الأجواء بشكل عام معتدلة ليلا، وتكون خلاله موسم السرايات المعروفة بالأمطار الرعدية.

لفتت الجمعية إلى أن ساعات الصيام ستكون في بداية الشهر نحو 13 ساعة وثلاثين دقيقة بينما تبلغ في نهاية الشهر الفضيل 14 ساعة و13 دقيقة.

أكدت الجمعية أن التوقعات في تقريرها هي وفقا للحسابات الفلكية وأن دخول الشهر الفضيل رسميا يكون وفقا لإعلان اللجنة المكلفة لتحري الهلال.

المحكمة العليا في السعودية

والأحد، دعت المحكمة العليا في السعودية عموم المسلمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الثلاثاء المقبل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".