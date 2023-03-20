العالم اليوم - اليمن.. اتفاق بين الحكومة والحوثيين لتبادل مئات الأسرى

انتم الان تتابعون خبر اليمن.. اتفاق بين الحكومة والحوثيين لتبادل مئات الأسرى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 05:20 مساءً - أعلنت الحكومة الشرعية في اليمن وجماعة الحوثيين التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، تشمل في هذه المرحلة اطلاق سراح أكثر من 880 أسيرا ومحتجزا لدى الطرفين.

وأكد رئيس وفد الحوثيين في مفاوضات تبادل الأسرى عبد القادر المرتضى، اختتام المفاوضات المنعقدة في سويسرا، بالاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل 706 من أسرى الجماعة، في مقابل 181 أسيرا ومحتجزا من التحالف الحكومي.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ الصفقة بعد 3 أسابيع، على أن تعقد جولة أخرى بعد شهر رمضان لاستكمال تنفيذ بقية الاتفاق.

في المقابل أكد عضو الوفد الحكومي ماجد فضائل أن الصفقة الحالية شملت الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام، إضافة إلى شقيق الرئيس السابق اللواء ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، وأولاد نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن، وكذا نجل وشقيق نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح.

وأضاف المسؤول اليمني: "شملت الصفقة أيضا عددا من القادة العسكريين والمدنيين وعشرات من المحاكمين الآخرين، وعددا من أسرى التحالف العربي".

وأوضح أنه تم تأجيل الافراج عن السياسي البارز محمد قحطان للمرحلة الثانية، مؤكدا أنه سيتم عقد مزيد من جولات التفاوض وصولا إلى الإفراج الكلي على أساس قاعدة "الكل مقابل الكل".