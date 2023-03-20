روسيا تفتح تحقيقا جنائيا بحق قضاة المحكمة الدولية

وكان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعرب عن اعتقاده أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قد يمثل أمام المحكمة بتهمة "ارتكاب جرائم مزعومة"، نفذت خلال الصراع الروسى الأوكرانى.
وقال خان - فى تصريحات خاصة لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن الخطوة قد تحدث على الرغم من جدل موسكو بأنها لا تخضع لقرارات المحكمة، مضيفا أن "الخطوة صنعت التاريخ بالفعل من خلال جعل بوتين أول رئيس دولة ذات عضوية دائمة فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يصدر فى حقه أمر اعتقال".
وتعد روسيا من بين العديد من الدول التى لم توقع على المعاهدة التى أنشأت المحكمة إلى حيز الوجود، وبالتالى فإن موسكو لا تخضع لقرارات المحكمة، وبالنظر إلى ذلك فإنه من غير المرجح أن يتم تسليم بوتين للولاية القضائية للمحكمة.
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