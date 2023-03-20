روسيا تفتح تحقيقا جنائيا بحق قضاة المحكمة الدولية

جدة - نرمين السيد - قالت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الإثنين، إنها فتحت تحقيقا جنائيا ضد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية والقضاة الذين أصدروا، الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.





وكان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعرب عن اعتقاده أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قد يمثل أمام المحكمة بتهمة "ارتكاب جرائم مزعومة"، نفذت خلال الصراع الروسى الأوكرانى.

وقال خان - فى تصريحات خاصة لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن الخطوة قد تحدث على الرغم من جدل موسكو بأنها لا تخضع لقرارات المحكمة، مضيفا أن "الخطوة صنعت التاريخ بالفعل من خلال جعل بوتين أول رئيس دولة ذات عضوية دائمة فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يصدر فى حقه أمر اعتقال".

وتعد روسيا من بين العديد من الدول التى لم توقع على المعاهدة التى أنشأت المحكمة إلى حيز الوجود، وبالتالى فإن موسكو لا تخضع لقرارات المحكمة، وبالنظر إلى ذلك فإنه من غير المرجح أن يتم تسليم بوتين للولاية القضائية للمحكمة.