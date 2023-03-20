مراسل القاهرة الإخبارية: لبنان يسعى لإنشاء صندوق سيادى بمساعدة خبير نرويجى

جدة - نرمين السيد - قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إنه انتهت منذ قليل جلسة لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبنانى كانت مخصصة للاستماع إلى خبير نرويجى للاطلاع على كيفية إنشاء صندوق سيادى وكيفية إدارة عائدات النفط فى لبنان.





وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية": "لبنان على موعد فى شهر سبتمبر المقبل مع بدء عمل تحالف يضم 3 شركات لاستكشاف الغاز والبرتول فى المياه الإقليمية اللبنانية، وسط توقعات بأن يبدأ الإنتاج فى حال وجود مخزون كافى من الغاز والبترول، بأن يبدأ خلال 3 سنوات من الآن".

وتابع: "يستعد لبنان لإنشاء صندوق سيادى لأن قانون الثروة النفطية فى لبنان ينص على ضرورة أن تكون عائدات النفط بالكامل موجهة إلى صندوق سيادى، يكون هدفه الاستثمار والتنمية، لذلك بدأت لجنة المال والموازنة بمجلس النواب للتفكير مستقبلا فى هذا الإجراء، وبحث كيفية إنشاء صندوق سيادى، ليتم تحويل عائدات النفط بمجرد دخولها موازنة الدولة إلى هذا الصندوق".

واستطرد: "تأتى هذه الخطوة فى ظل الانسداد السياسى القائم، سواء فى الرئاسة أو الحكومة أو الجلسات التشريعية فى مجلس النواب، وكان من المفترض أى يكون هذا القانون أولوية على الجلسات التشريعية للمجلس لولا التعطيل القائم لجلسات المجلس".