وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية": "لبنان على موعد فى شهر سبتمبر المقبل مع بدء عمل تحالف يضم 3 شركات لاستكشاف الغاز والبرتول فى المياه الإقليمية اللبنانية، وسط توقعات بأن يبدأ الإنتاج فى حال وجود مخزون كافى من الغاز والبترول، بأن يبدأ خلال 3 سنوات من الآن".
وتابع: "يستعد لبنان لإنشاء صندوق سيادى لأن قانون الثروة النفطية فى لبنان ينص على ضرورة أن تكون عائدات النفط بالكامل موجهة إلى صندوق سيادى، يكون هدفه الاستثمار والتنمية، لذلك بدأت لجنة المال والموازنة بمجلس النواب للتفكير مستقبلا فى هذا الإجراء، وبحث كيفية إنشاء صندوق سيادى، ليتم تحويل عائدات النفط بمجرد دخولها موازنة الدولة إلى هذا الصندوق".
واستطرد: "تأتى هذه الخطوة فى ظل الانسداد السياسى القائم، سواء فى الرئاسة أو الحكومة أو الجلسات التشريعية فى مجلس النواب، وكان من المفترض أى يكون هذا القانون أولوية على الجلسات التشريعية للمجلس لولا التعطيل القائم لجلسات المجلس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسل القاهرة الإخبارية: لبنان يسعى لإنشاء صندوق سيادى بمساعدة خبير نرويجى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.