الرئيس الصينى يصل الكرملين لبدء مباحثاته مع بوتين

جدة - نرمين السيد - وتعد الزيارة التى تستمر ثلاثة أيام هى أول زيارة لشى إلى روسيا منذ نحو أربع سنوات، وتأتى بدعوة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. ومن المتوقع أن تكون مسائل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والوضع العالمى الراهن والأزمة الأوكرانية على رأس جدول أعمال الزعيمين.

ووفقا للخبراء فإن الزيارة ستضع الأساس لتنمية العلاقات الصينية الروسية فى السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تعميق التفاهم المتبادل بين موسكو وبكين حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.