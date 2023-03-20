العالم اليوم - بوتين لشي: اطلعنا على مقترحاتكم لحل الصراع في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 04:23 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جينبينغ، الإثنين، إن موسكو "اطلعت على مقترحات بكين لحل الصراع في أوكرانيا".

ويجري شي زيارة مهمة إلى موسكو، حيث التقى بوتين في الكرملين بعيد وصوله العاصمة الروسية.

ونقلت وسائل إعلام عن بوتين قوله لشي: "اطلعنا على مقترحاتكم لحل الصراع في أوكرانيا، وسنناقش مبادرتكم التي ننظر لها بعين الاحترام".

كما قال بوتين في بداية لقاء شي، إن روسيا "تحسد" الصين على تنميتها السريعة في العقود الماضية.

وبدأ الرئيسان اجتماعا "غير رسمي" في موسكو، الإثنين، وهو لقاء طال انتظاره ويعزز التحالف بين بكين وموسكو ضد الغرب.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن الرئيسين التقيا في الكرملين على انفراد، قبل الشروع في محادثات رسمية مقررة الثلاثاء.