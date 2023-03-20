العالم اليوم - "نصائح ذهبية" لمساعدة طفلك على وضع أهدافه وتحقيقها

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 04:23 مساءً - دعا خبراء تربويون أولياء الأمور لمساعدة أبنائهم في تحديد أهدافهم منذ عمر صغير، مؤكدين أن تحديد الأهداف "يكسب الأطفال مهارات قيمة كالتحلي بالمسؤولية والقدرة على إدارة الوقت والمثابرة".
ويقول تربويون إن ما يطلق عليه "الأهداف الذكية"، يتعلق باختيار أهداف محددة قابلة للتطبيق وواقعية، وتحقيقها مقيد بوقت معين.
ويدعو الخبراء أولياء الأمور لتقديم نموذج واقعي لتحقيق الأهداف أمام أطفالهم، حيث يمكن للآباء مشاركة أهدافهم مع أطفالهم وجعلهم على اطلاع على خطة تنفيذ هذا الهدف منذ البداية.
وفي حديث مع "دوت الخليج"، تقول مؤسسة برنامج إعداد القادة من الأطفال وأخصائية اللغة والتواصل سها الخمايسة:
- الكثير من الأهالي ليست لديهم أهداف، وبالتالي لا يعرفون كيف يساعدون أولادهم.
- كل طفل عنده بذور موهبة هي التي توجهه لعمل أي نشاط معين.
- دور الأهل توفير البيئة الملائمة لطفل يلعب بشكل منفرد، من دون التدخل له في اختيار اللعبة.
- الطفل لن يبدع إلا إذا مر بمراحل عشوائية.
- كتابة الأهداف هي الخطة رقم واحد لرسم التطبيق.
- تجزئة الهدف الكبير إلى أهداف صغيرة أمر ضروري، مما سيسهل على الطفل تحيق أهدافه.
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