العالم اليوم - "نصائح ذهبية" لمساعدة طفلك على وضع أهدافه وتحقيقها

انتم الان تتابعون خبر "نصائح ذهبية" لمساعدة طفلك على وضع أهدافه وتحقيقها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 04:23 مساءً - دعا خبراء تربويون أولياء الأمور لمساعدة أبنائهم في تحديد أهدافهم منذ عمر صغير، مؤكدين أن تحديد الأهداف "يكسب الأطفال مهارات قيمة كالتحلي بالمسؤولية والقدرة على إدارة الوقت والمثابرة".

ويقول تربويون إن ما يطلق عليه "الأهداف الذكية"، يتعلق باختيار أهداف محددة قابلة للتطبيق وواقعية، وتحقيقها مقيد بوقت معين.

ويدعو الخبراء أولياء الأمور لتقديم نموذج واقعي لتحقيق الأهداف أمام أطفالهم، حيث يمكن للآباء مشاركة أهدافهم مع أطفالهم وجعلهم على اطلاع على خطة تنفيذ هذا الهدف منذ البداية.

وفي حديث مع "دوت الخليج"، تقول مؤسسة برنامج إعداد القادة من الأطفال وأخصائية اللغة والتواصل سها الخمايسة: