شرطة الاحتلال تضبط اسلحة على حدود الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 20 مارس 2023 04:10 مساءً - دوت الخليج :- قالت الشرطة الاسرائيلية انه خلال نشاط لشرطة الشمال والجيش، على الحدود الأردنية تم احباط عملية تهريب أسلحة. واضافت، انه تم اعتقال شابين من طوباس قرب نابلس وبحوزتهما حقيبة الأسلحة. معا

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