الاحتلال يقتحم قرى بـ الضفة الغربية.. ومستوطنون يخربون المتاجر

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر فى "جنين" إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى الجلمة، ودير أبو ضعيف، وبيت قاد، وصانور، ومسلية، والزبابدة، وكثفت من وجودها العسكرى فى محيط بلدتى جبع وعجة. واقتحمت قوات الاحتلال كذلك أطراف حى الألمانية شمال شرق مدينة جنين.
وفى جنوب الضفة الغربية، حطّم مستوطنون إسرائيليون، أبواب عدد من المحلات التجارية فى البلدة القديمة بمدينة الخليل، وعبثوا بمحتوياتها.
وقال تجار من البلدة إن مُستوطنين من بؤر مقامة على أراضى المواطنين وممتلكاتهم وسط مدينة الخليل، داهموا منطقة باب الخان غرب الحرم الإبراهيمى على مدخل سوق اللبن القديم، وخلعوا أبواب عدد من المحلات التجارية وعبثوا بمحتوياتها، تعود ملكيتها لعائلة التميمى وغيرها من العائلات، مستخدمين السلالم والمطارق والمعاول والعتلات، مضيفين أن هذه المحلات مُغلقة من قبل الاحتلال الإسرائيلى منذ 23 عامًا تقريبًا، ويمنع أصحابها من الوصول إليها.
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