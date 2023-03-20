بوتين: يجب توفير الإمكانات لحماية وتأمين المناطق المنضمة لنا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إنه "يجب توفير الإمكانات لحماية وتأمين المناطق الأوكرانية التى انضمت لنا"، مؤكدا على ضرورة رفع أداء كل موظفى الداخلية فى تلك المناطق.





وأضاف بوتين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب مكافحة الأيدلوجية المتطرفة فى المناطق المنضمة لروسيا، كما يجب تأمين تلك المناطق وتفعيل النشاط الاقتصادى بها. وكانت السلطات فى موسكو قد أعلنت فى شهر سبتمبر الماضى، انضمام 4 مناطق أوكرانية جديدة إلى روسيا، وهى "دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون"، وذلك فى أعقاب إجراءات استفتاءات حول الانضمام لروسيا فى تلك المناطق.

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