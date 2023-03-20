جدة - نرمين السيد - وسيتم تخصيص الأموال لدعم كييف بقذائف المدفعية على المدى الطويل، والتى من المتوقع أن تبدأ دول الاتحاد الأوروبى فى شراء الذخيرة بشكل مشترك فى محاولة لخفض الأسعار وتسريع الطلبات. ويأتى هذا القرار، وسط مخاوف من أن أوكرانيا قد تفتقر إلى أنواع مهمة من الذخيرة فى المستقبل القريب، ومنها قذائف المدفعية من عيار 155 ملم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى يقرر شراء ذخيرة لأوكرانيا بقيمة مليارى يورو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.