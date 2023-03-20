مسؤول أميركي : عملنا مع الأردن منذ سنوات للتقليل من خطر أسلحة الدمار الشامل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 20 مارس 2023 03:09 مساءً - دوت الخليج :- اختتام فعاليات تمرين درع الأردن 2023 والتي تضمنت ندوة النقد الذاتي للتمرين الذي نفذته مختلف أجهزة الدولة العسكرية والمدنية وبالتعاون مع وكالة خفض التهديدات الدفاعية الأميركية دترا (DTRA)، والحرس الوطني لولاية كالورادوا في مختلف محافظات المملكة.

ورعى اختتام فعاليات التمرين مندوبًا عن رئيس هيئة الأركان المشتركة، نائبه العميد الركن عبدالله شديفات اليوم الخميس، في فندق القوات المسلحة،

وقال المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية: "إن أهمية تنفيذ هذا النوع من التمارين تنبع من أننا نعيش في ظل بيئة استراتيجية متغيرة تتطلب مراجعة دورية للاستراتيجيات والخطط، بهدف تطوير القدرات الوطنية وإضافة قدرات جديدة لضمان التشاركية بين مؤسسات الدولة ذات العلاقة، ورفع قدرتها على تحقيق استجابة سريعة ومنسقة لمواجهة التهديدات والتحديات المتوقعة التي تهدد المصالح الوطنية العليا للدولة".

من جهته، قال مدير مديرية التعاون في وكالة خفض التهديدات الدفاعية الأميركية الدكتور روب بوب: "لقد تشرفنا بالعمل مع الحكومة الأردنية منذ عشر سنوات للتقليل من خطر أسلحة الدمار الشامل، وعملنا سويًا على تطوير وتنفيذ العديد من الفعاليات المميزة من أجل الوصول إلى النتيجة المرجوة التي نراها اليوم، حيث أثبت الأردن مرارًا وتكرارًا بأنه قادر على حفظ أمن حدوده، وأظهر خبرته في التعامل مع هذا النوع من التهديدات".

وحضر حفل الاختتام عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وعدد من ضباط الجانب الأميركي الصديق، إضافة إلى ممثلين من الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.