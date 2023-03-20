مراسل «القاهرة الإخبارية» يوضح أبرز ما سيناقشه الرئيسان الروسى والصينى

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن الناطق باسم الكرملين أعلن، أن الرئيس الروسى سيلتقى نظيره الصينى اليوم، وسيجريان محادثات وجها لوجه، ومن المقرر أن يلتقى الوفدان الصينى والروسى يوم غد بحضور الرئيسين.





وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية": "تحدث مساعد بوتين عن وجود مؤتمر صحفى للرئيس الصينى والروسى، ومن المحتمل حسب تقارير أن يوقع الرئيسان اتفاقيتين استراتيجيتين حتى أواخر العام 2030، إضاف إلى مناقشة التعاون الاقتصادى الذى تجاوز الحدود الذى كانت تريدها السلطات الروسية".

وتابع: "الحديث الروسى يدور حول تعاون روسيا مع الصين بمبلغ تجاوز 200 مليار دولار من التعاون بين موسكو وبكين، إضافة إلى التعاون فى عدة مجالات أخرى، كما أن الصين تعتبر الوجهة الرئيسية للطاقة الروسية خصوصا بعد ابتعاد الدول الأوروبية عن هذه الطاقة".

واستطرد: "الرئيس الصينى من المرجح أن يعيد طرح المبادرة الصينية التى كان قد طرحها أحد الدبلوماسيين الصينين على نظيره الروسي، وبوتين خلال نشره بعض المقالات على صحيفة جازيت الروسية خلال الساعات الماضية سبق الرئيس الصينى وأرسل بعض الرسائل أن بلاده مستعدة لهذه المفاوضات، وحل الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن ذلك يجب أن يتزامن مع شروط الأمر الواقع".

وأوضح: "زيارة بوتين إلى مدينة ماريوبول تحمل فى طياتها تأكيدا روسيا أن أى حديث لإنهاء الحرب والصراع الروسى الأوكراني، يجب أن يراعى هذه المناطق، وأن يعترف الجميع أنها من ضمن الأراضى الروسية إضافة إلى القرم التى أصبحت خارج أى نقاش".