مراسلة «القاهرة الإخبارية» من تونس: مسيرة بشارع بو رقيبة لدعم قيس سعيد

جدة - نرمين السيد - قالت نسرين رمضانى، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس، إن هناك مسيرة فى شارع الحبيب بو رقيبة، الشارع الرئيسى فى العاصمة التونسية والتى نظمها الاجتماع الداعم للرئيس قيس سعيد.





وأضافت خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية": "المسيرة نظمها حزب حراك 25 يوليو، دعما للرئيس قيس سعيد ودعما لمسار الـ25 يوليو، وخلال التجمع جرى رفع شعارات داعمة للرئيس سعيد، ومطالبة للمحاسبة فى إشارة لدعم الحراك لحملة التوقيفات التى بدأتها تونس واستهدفت المتآمرين على أمن الدولة بحسب ما قال الرئيس قيس سعيد".

وتابعت: "من بين الشعارات أيضا أن هناك رفض للتدخل الخارجي، وتم رفع شعار رفض التدخل الخارجى ومطالبة الرئيس التونسى بالمضى أكثر فى مسار المحاسبة لكل الفاسدين والمتآمرين على أمن الدولة".

واستطردت: "التجمع بدأ بمدارج المسرح البلدى بشارع الحبيب بو رقيبة، ثم جابوا الشارع بأكمله، وهناك تجمع هام لعدد كبير من المواطنين فى هذا الشارع الآن، ومن المتوقع أن يلقى الرئيس قيس سعيد كلمة بمنسابة عيد الاستقلال، وكان سعيد منذ يومين قد أعلن عن عفو رئاسى عن عدد من المساجين ونحو 1000 سجين حصلوا على العفو بمناسبة عيد الاستقلال".