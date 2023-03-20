الرئيس الصينى: جاهزون للعمل مع روسيا لحماية العالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف شى، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا سنبحث مع الرئيس بوتين عددا من القضايا الدولية، كما سنعمل مع روسيا لحماية النظام الدولى وفقا للقانون.

يشار إلى أن الرئيس الصينى شى جين بينج، كان قد وصل اليوم الإثنين، إلى موسكو فى زيارة وصفها بـ"رحلة الصداقة والتعاون والسلام".

وتعد الزيارة التى تستمر ثلاثة أيام هى أول زيارة لشى إلى روسيا منذ نحو أربع سنوات، وتأتى بدعوة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. ومن المتوقع أن تكون مسائل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والوضع العالمى الراهن والأزمة الأوكرانية على رأس جدول أعمال الزعيمين.

ووفقا للخبراء فإن الزيارة ستضع الأساس لتنمية العلاقات الصينية الروسية فى السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تعميق التفاهم المتبادل بين موسكو وبكين حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.