روسيا: أوكرانيا لم تبد اعتراضا على مد اتفاق الحبوب 60 يوما

جدة - نرمين السيد - وكان نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، قد أعلن فى وقت سابق، تمديد اتفاق تصدير الحبوب 60 يوما، قائلا إن "تمديد اتفاق الحبوب سيكون وفقا للشروط المسبقة، ونعول على رفع القيود عن الأسمدة الروسية بموجب الاتفاق".
ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع الأمم المتحدة، فى 22 يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
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