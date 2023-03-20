العالم اليوم - بمناسبة يوم المرأة المصرية.. "قرار إنساني" من السيسي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 02:20 مساءً - قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، العفو عن جميع الغارمين والغارمات وعددهم 85 رجل وامرأة مع تقديم مساعدات مالية للمفرج عنهم.

كما شدد السيسي على ضرورة توفير فرص عمل للمرأة في كل المجالات ومتابعة مؤشر المساواة بين الجنسين وتكليف الحكومة بدعم مشروعات المرأة. وأكد خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بمناسبة يوم المرأة المصرية حرصه على أن يخرج قانون الأحوال الشخصية من البرلمان بشكل متوازن بهدف حماية الأسرة والأبناء. وأضاف السيسي أن المرأة المصرية لعبت دورا كبير في حماية مصر وقدمت شهداء فداء للوطن وتحملت ظروفا صعبة مرت بها البلاد.

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