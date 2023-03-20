العالم اليوم - خلال أيام.. لعنة كيم كارداشيان تضرب أرسنال ثم سان جرمان

انتم الان تتابعون خبر خلال أيام.. لعنة كيم كارداشيان تضرب أرسنال ثم سان جرمان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 02:20 مساءً - حضور عارضة الأزياء والنجمة الأميركية كيم كارداشيان مباريات كرة القدم الكبرى، ظاهرة جذبت الأنظار خلال الأسبوع الماضي، لكنها حملت معها طابعا "سلبيا".

وأقدمت النجمة الشهيرة كيم كارداشيان على حضور مباراة أرسنال الإنجليزي أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي، الخميس الماضي، ضمن منافسات بطولة يوروبا ليغ، في استاد الإمارات بمدينة لندن.

المفاجأة كانت بخروج أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، على يد سبورتنغ لشبونة، بركلات الترجيح.

بعدها بأيام، ظهرت كارداشيان في ملعب حديقة الأمراء، في باريس، لمشاهدة مباراة متصدر الدوري الفرنسي، الفريق المدجج بالنجوم، باريس سان جرمان، أمام ضيفه رين.

وتكررت المفاجأة، وتعرض سان جرمان لهزيمة بنتيجة 0-2 أمام رين، قابلها غضب جماهيري من جماهير النادي.

وبدأت عبارة "لعنة كيم كارداشيان" تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حضورها لمباراتين عرض فيها صاحب الأرض القوي لهزيمة مفاجئة.

وتترقب الجماهير المتابعة للقصة، المباراة القادمة التي ستحضرها كيم كارداشيان من الملعب، وعما إذا ستكمل اللعنة.