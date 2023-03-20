بوتين يعلق على مبادرة الصين للسلام فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن ترحيبه باستعداد بكين للعب دور بناء فى العمل على تسوية للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن بلاده منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية.





وقال بوتين فى مقال لصحيفة "الشعب" الصينية بعنوان "روسيا والصين - شراكة تتطلع إلى المستقبل"، "نحن ممتنون لنهج الصين المتوازن فيما يتعلق بالأحداث الجارية فى أوكرانيا لفهم خلفيتها وأسبابها الحقيقية، ونرحب باستعداد الصين للعب دور بناء فى حل الأزمة".

وأضاف:"روسيا منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية بالرغم أننا فى أبريل 2022 لم نُنهى محادثات السلام بأى حال من الأحوال".

ويصل الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الإثنين إلى روسيا فى أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه للمرة الثالثة رئيسا للصين.

ومن المقرر أن تستمر زيارة الرئيس الصينى لروسيا حتى 22 مارس الجارى وتأتى بدعوة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. ومن المتوقع أن تكون مسائل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والوضع العالمى الراهن والأزمة الأوكرانية على رأس جدول أعمال الزعيمين.

ووفقا للخبراء فإن الزيارة ستضع الأساس لتنمية العلاقات الصينية الروسية فى السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تعميق التفاهم المتبادل بين موسكو وبكين حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.