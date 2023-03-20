العالم اليوم - بعد 14 شهرا من الغموض.. العثور على جثة "اللاعب المختفي"

انتم الان تتابعون خبر بعد 14 شهرا من الغموض.. العثور على جثة "اللاعب المختفي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 12:22 مساءً - بعد 14 شهرا من لغز "الاختفاء"، عثر على جثة لاعب رغبي إنجليزي سابق، لكن تفاصيل القضية لا تزال غامضة.

وكشف شقيق الضحية عن اكتشاف جثة نجم دوري الرغبي المعتزل برين هارغريفز، بعد أكثر من عام منذ أن شوهد آخر مرة في الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأبلغ عن اختفاء الشاب البالغ من العمر 36 عاما في يناير 2022، عندما لم يحضر للعمل، مما استدعى عملية بحث كبيرة من قبل الشرطة في فرجينيا الغربية.

وقال الشقيق الأكبر غاريث، إن برين "عُثر على جثمانه أخيرا" بعد 14 شهرا.

وفي منشور على "فيسبوك"، كتب غاريث: " بحزن لا يُصدق يمكنني أن أؤكد أنه بعد 14 شهرا أخيرا وجدنا برين. ما زلنا لا نعرف سبب الوفاة أو ما حدث بالفعل يوم 3 يناير 2022. شكرا لكل من ساعد في البحث".

وكان برين قد مثل أندية ويغان وساينت هيلينز وبرادفورد، بالدوري الإنجليزي للرغبي، قبل اعتزاله اللعب عام 2012.