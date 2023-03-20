العالم اليوم - فيديو.. دولة أوروبية تعيش أجواء الحرب العالمية الثانية

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. دولة أوروبية تعيش أجواء الحرب العالمية الثانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 12:22 مساءً - دمرت السلطات الكرواتية، الأحد، لغمًا ضخمًا مضادًا للسفن من الحرب العالمية الثانية مدفونًا في قاع البحر بالقرب من ميناء رئيسي شمال البحر الأدرياتيكي.

أطلقت السلطات المحلية في ميناء رييكا صفارات الطوارئ في وقت مبكر من الأحد إيذانا ببدء العملية.

كانوا في وقت سابق قد أخلوا أجزاء من المدينة، بينما أوقفوا كل حركة المرور لتأمين المنطقة أثناء إزالة قنبلة زنة 690 كيلوغرام (1500 رطل) من المتفجرات.

وقال المسؤولون إن اللغم، الذي تم اكتشافه لأول مرة في يونيو الماضي، كان في موقع قريب جدًا من المدينة وأنه كان يجب نقله بعيدًا قبل أن تتمكن فرق الطوارئ من تنفيذ التفجير المنظم.

ماذا حدث؟