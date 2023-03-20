العالم اليوم - "المياه البيضاء" في العين.. مشكلة صحية تهدد قوة البصر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 12:22 مساءً - يؤثر فقدان النظر أو ضعفه على جودة حياة مئات الملايين في العالم، ويلعب التقدم في السن والعوامل الوراثية والإصابة بالأمراض دورا كبيرا في تعرض الإنسان لمشكلات في الرؤية، المياه البيضاء واحدة من أكثر المشكلات الصحية التي تهدد عيون الناس.
لا تكاد تخلو حياتنا من مرض "الساد" أو ما يعرف بالمياه البيضاء سواء كانت تصيب أحد الأقارب أو المعارف أو الأصدقاء، والمياه البيضاء مشكلة صحية تهدد قوة البصر، وتؤدي لإعتام عدسة العين.. ويمكن ملاحظته بكثرة عند كبار السن.
طبيا يؤثر ضعف الرؤية على حياة الناس إذ يرتبط تعرض المصابين لمشكلات في الرؤية لحوادث مختلفة يمكن أن تهدد حياتهم، أو يعانون من صعوبات يومية في القيام بأبسط أعمالهم.
في دراسة بريطانية وجد الباحثون أن نحو 46 بالمئة من كبار السن الذين دخلوا العيادات والمستشفيات بسبب تعرضهم للكسور كانوا يعانون من ضعف النظر، مما يرفع خطر إصابتهم بحوادث وإصابات مؤلمة بسبب التعرض للكسور أو السقوط.
لا يوجد طريقة للوقاية من المياه البيضاء لكن ينصح بمراجعة الطبيب عند التقدم في السن خاصة عند الأشخاص الذين لديهم أحد من أفراد العائلة مصابا بهذه المشكلة.
وللتعريف بمضر المياه البيضاء ومتى يتم يستدعي الأمر التدخل جراحيا.، يقول استشاري طب وجراحة العيون وائل المناوي. في حديث مع صباح "دوت الخليج"..
- المياه البيضاء مصطلح يوصف المرض عندما تكون لدينا عتامة في عدسة العين الداخلية.
- تكون في الغالب المياه البيضاء عند الأشخاص الكبار في السن.
- هناك بعض الأدوية وبعض الأمراض المناعية تؤدي إلى ظهور المياه البيضاء.
- بعض الأطفال يولدون وهم مصابون بمياه البيضاء.
- من أشهر الأدوية التي تسبب هذا المرض أدوية كورتيزون، والذي يدخل في علاج الكثير من الأمراض الدماغية.
- لخبطة في السكر خصوصا عدنا مرضى السكري تؤدي الإصابة بهذ ا المرض.
- المياه البيضاء ليست مرضا خطيرا، نسبة الخطورة تزيد كلما ارتفعت كمية المياه البيضاء لأنها تؤثر على النظر.
- المراحل المتقدمة لمرض المياه البيضاء تجعل المصاب غير قادر على أداء حياته بشكل جيد.
- إذا أهمل المريض العلاج يمكن أن يؤي ذلك للاتهابات داخل العين وارتفاع في ضغط العين، أو تتحول إلى مياه زرقاء.
- العلاج الوحيد هو إجراء عملية لإزالة المياه البيضاء، و تبديل عدسة العين.
- عملية إزالة المياه تعد من العمليات الصغرى، تأخذ حدود 10 دقائق، والمريض يرجع للعمل ويمارس حياة بعد فترة قصيرة جدا.
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