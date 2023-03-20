العالم اليوم - "المياه البيضاء" في العين.. مشكلة صحية تهدد قوة البصر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 12:22 مساءً - يؤثر فقدان النظر أو ضعفه على جودة حياة مئات الملايين في العالم، ويلعب التقدم في السن والعوامل الوراثية والإصابة بالأمراض دورا كبيرا في تعرض الإنسان لمشكلات في الرؤية، المياه البيضاء واحدة من أكثر المشكلات الصحية التي تهدد عيون الناس.

لا تكاد تخلو حياتنا من مرض "الساد" أو ما يعرف بالمياه البيضاء سواء كانت تصيب أحد الأقارب أو المعارف أو الأصدقاء، والمياه البيضاء مشكلة صحية تهدد قوة البصر، وتؤدي لإعتام عدسة العين.. ويمكن ملاحظته بكثرة عند كبار السن.

طبيا يؤثر ضعف الرؤية على حياة الناس إذ يرتبط تعرض المصابين لمشكلات في الرؤية لحوادث مختلفة يمكن أن تهدد حياتهم، أو يعانون من صعوبات يومية في القيام بأبسط أعمالهم.

في دراسة بريطانية وجد الباحثون أن نحو 46 بالمئة من كبار السن الذين دخلوا العيادات والمستشفيات بسبب تعرضهم للكسور كانوا يعانون من ضعف النظر، مما يرفع خطر إصابتهم بحوادث وإصابات مؤلمة بسبب التعرض للكسور أو السقوط.

لا يوجد طريقة للوقاية من المياه البيضاء لكن ينصح بمراجعة الطبيب عند التقدم في السن خاصة عند الأشخاص الذين لديهم أحد من أفراد العائلة مصابا بهذه المشكلة.

وللتعريف بمضر المياه البيضاء ومتى يتم يستدعي الأمر التدخل جراحيا.، يقول استشاري طب وجراحة العيون وائل المناوي. في حديث مع صباح "دوت الخليج"..