جدة - نرمين السيد - وأكد بنس فى تصريحات له - أنه يولى اهتماما كبيرا للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا " لقد تلقيت الكثير من التشجيعات فى الولايات المتحدة، واعتقد أن الوقت قد حان لضمان أن ننتخب قيادة فى كل المستويات".
وفى السياق ذاته، قال بنس "إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب خذل الولايات المتحدة فى 6 يناير عام 2021 عندما شجع أنصاره على تنفيذ الهجوم على مبنى الكابيتول"، مشيرا إلى أن الوقت حاليا غير مناسب للعودة لهذه الأحداث بسبب التحديات التى تواجهها البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مايك بنس يعتزم الترشح فى انتخابات الرئاسة الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.