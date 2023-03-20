مايك بنس يعتزم الترشح فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأكد بنس فى تصريحات له - أنه يولى اهتماما كبيرا للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا " لقد تلقيت الكثير من التشجيعات فى الولايات المتحدة، واعتقد أن الوقت قد حان لضمان أن ننتخب قيادة فى كل المستويات".

وفى السياق ذاته، قال بنس "إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب خذل الولايات المتحدة فى 6 يناير عام 2021 عندما شجع أنصاره على تنفيذ الهجوم على مبنى الكابيتول"، مشيرا إلى أن الوقت حاليا غير مناسب للعودة لهذه الأحداث بسبب التحديات التى تواجهها البلاد.