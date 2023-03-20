كوريا الشمالية: إطلاق الصاروخ الباليستى الأخير بمثابة محاكاة لهجوم نووى

جدة - نرمين السيد - أعلنت كوريا الشمالية اليوم الإثنين، أنها أجرت تمرينا تكتيكيا خلال اليومين الماضيين لتعزيز قدرتها على الردع الحربى والهجوم المضاد النووى بشكل كبير والسماح للوحدات المعنية بالتعرف على الإجراءات والعمليات الخاصة بتنفيذ مهام الهجوم النووى التكتيكى.





وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أنه تم تنفيذ التدريبات التكتيكية المشتركة التى تحاكى هجوما مضادا نوويا من قبل وحدات تشغيل القنابل النووية التكتيكية فى ظل الوضع المتوتر الذى تقوم فيه القوات المتحالفة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتوسيع تدريبات حربية واسعة النطاق.

وقاد الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، الأمين العام لحزب العمال الكورى، التدريبات التكتيكية المشتركة للهجوم النووى المضاد.

وتم إجراء التدريب التكتيكى المشترك لمدة يومين للهجوم المضاد النووى، وتقسيمه إلى تمرين لإدارة نظام التحكم فى الضربة النووية، وتدريب فعلى للتحول إلى اتخاذ وضعية هجوم مضاد نووى، وتمرين لإطلاق صاروخ باليستى تكتيكى برأس حربى نووى وهمى.

وانفجر الصاروخ الباليستى التكتيكى الذى تم إطلاقه فى مقاطعة تشولسان بمقاطعة شمال فيونجان بدقة على ارتفاع 800 متر فوق المياه المستهدفة فى بحر كوريا الشرقى المحدد فى مدى ضربات يبلغ 800 كيلومتر، مما يثبت مرة أخرى موثوقية تشغيل أجهزة التحكم فى الانفجار النووى وصواعق مثبتة فى الرأس الحربى النووى.

وأكدت كوريا الشمالية أن التدريبات النارية لم يكن لها أى تأثير سلبى على أمن دول الجوار.