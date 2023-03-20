الرئيس التشيكى: أوكرانيا تمتلك محاولة وحيدة لشن هجوم مضاد ضد روسيا

وأضاف بيفل: "إن أوكرانيا سيكون لديها محاولة واحدة فقط لشن هجوم مضاد كبير، لذلك، إذا قررت ذلك وفشلت، فسيكون من الصعب للغاية العثور على أموال للهجوم التالى".
وأوضح أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، يجب أن يتم فى غضون بضعة أشهر، وأن "نافذة الفرصة" مفتوحة فقط هذا العام.
وصرح بأنه لن يكون من السهل على كييف الحصول على المساعدة بسبب "إرهاق الحرب"، مشيرا إلى نقص الموارد وتدمير البنية التحتية، وإرهاق الدول الغربية التى تدعم أوكرانيا.
وأشار الرئيس التشيكى إلى أن "الولايات المتحدة قد تفقد الاهتمام برعاية أوكرانيا فى وقت مُبكر من العام المقبل، وسيتبع تراجع الدعم من أمريكا تراجع مماثل من الدول الأوروبية".
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