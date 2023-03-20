مجلس الأمن القومى الروسى: قرار الجنائية الدولية بشأن بوتين عواقبه وخيمة

يشار إلى أن المحكمة الدولية، كانت قد أعلنت أن مذكرة التوقيف جاءت على خلفية "جريمة الحرب المتمثلة فى الترحيل غير القانونى لأطفال من أوكرانيا إلى روسيا"، مشيرة إلى أنه تم ترحيل أكثر من 16 ألف طفل أوكرانى إلى روسيا منذ بدء الهجوم فى 24 فبراير 2022، وفقا لكييف ووُضع كثير منهم فى مؤسسات ودور رعاية للأطفال.
ورفض الكرملين قرار المحكمة، واصفا إياه بأنه "باطل" لأن روسيا ليست طرفا فى الجنائية الدولية، لكن أوكرانيا رحبت بإعلان المحكمةـ واعتبر رئيسها فولوديمير زيلينسكى أن القرار "تاريخى".
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