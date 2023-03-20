الرئيس الصينى: اقتراح بكين للتسوية فى أوكرانيا يعكس وجهات نظر عالمية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الصينى، شى جين بينج، اليوم الإثنين، إن اقتراح بكين بشأن كيفية التوصل إلى تسوية فى أوكرانيا، يعكس وجهات نظر عالمية ويُسهم فى تفادى عواقب الأزمة، لكنه أقر بأن الحلول قد لا تكون سهلة.





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