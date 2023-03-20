مسؤول أوروبى يحذر: روسيا لديها أكثر من 300 ألف مقاتل لشن هجوم شامل

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول أوروبى كبير، "لقد دخلنا المرحلة الخطيرة من الحرب الأوكرانية. الروس لديهم أكثر من 300 ألف مقاتل مجتمعين لشن هجوم شامل، وعلينا مساعدة القوات الأوكرانية على المقاومة"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس. وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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